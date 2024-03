Geheimes Pilnacek-Tape: Witwe klagt Tonband-Macher

Nahe Krems tot aufgefunden

Pilnacek war in der Nacht auf den 20. Oktober in der Nähe von Krems nach einer Polizeikontrolle, bei der ihm der Führerschein abgenommen worden war, tot aufgefunden worden. Seit 2021 war er aufgrund eines anfänglichen Verdachts des Amtsgeheimnisverrats suspendiert gewesen. Die Bundesdisziplinarkommission hob die Suspendierung zwar vorerst auf, in den nächsthöheren Instanzen wurde diese allerdings wieder bestätigt.