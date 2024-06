Anzeige: Daten-Krimi in Alma Zadics Ministerium

Acht Monate sind seit dem tragischen Ableben des ehemaligen Justizsektionschefs Christian Pilnacek vergangen. Ganz zur Ruhe kommen wird er noch lange nicht. In zwei Tagen bringt der Ex-Grüne Peter Pilz ein Buch heraus, in dem er Ergebnisse aus der Auswertung von Pilnaceks Laptop präsentieren will. Im Justizministerium rumort es, denn Recherchen von Pilnacek haben nun zu einer Anzeige gegen Zadics Kabinettschefin geführt.