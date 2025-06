USA: Millionen-Regen für Trump dank Kryptowährung

Der vom Weißen Haus veröffentlichte Finanzbericht gibt auch einen Überblick über die Einnahmen Trumps durch den Verkauf von Markenprodukten und Lizenzvereinbarungen. So verdiente er etwa 2,8 Mio. Dollar mit Uhren und 2,5 Mio. Dollar mit Parfüms und Turnschuhen. Der 230 Seiten umfassende Bericht listet für Trumps Mar-a-Lago-Club in Florida Einnahmen von mehr als 50 Mio. Dollar auf. Trumps Golfplätze in West Palm Beach und Miami brachten ihm demnach insgesamt rund 140 Mio. Dollar ein.