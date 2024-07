Salzburger sollen bei Tourismus-Strategie mitreden

Die sommerliche Reisezeit ist in vollem Gang. Das merken aktuell auch die Salzburger an den Touristenmassen in ihrer Stadt. Nach der Corona-Zeit kommen auch asiatische Gäste wieder vermehrt nach Salzburg. Jetzt will die Stadtpolitik über ihre Tourismusstrategie nachdenken. Die städtische Tourismusgesellschaft arbeitet dazu an der „Vision Salzburg 2040“, mit der ein zukunftsorientiertes Tourismusleitbild entstehen soll.