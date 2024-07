Salzburg muss sich entscheiden: Öffis oder Autos

„Erhebliche Einschränkungen“

„Das würde nur mit erheblichen Einschränkungen funktionieren“, so Schiester. Gemeint ist dabei der Autoverkehr. Denn Busse müssten auf den wichtigen Routen Vorrang bekommen. Sowohl mit mehr eigenen Spuren, als auch mit steuerbaren Vorrang auf den Kreuzungen. Damit könne die Pünktlichkeit garantiert werden. Dass so ein Plan in Salzburg schwer umsetzbar ist, scheint klar. „Man muss sich in der Stadt entscheiden, was man will“, sagt die Stadträtin.