Erster Titel seit 36 Jahren dank bestem Torhüter

Die „Krone“ präsentiert die Fußball-Meister im Kärntner Unterhaus. In der 2. Klasse C krallte sich die WSG Wietersdorf ohne eine einzige Niederlage auch dank Top-Goalie Kevin Schorn! – die Krone und steigt in die 1. Klasse auf. Dort will man mit einem neuen Trainer gleich den nächsten Schritt machen und schielt Richtung Unterliga.