Vize-Weltmeister darf nicht in die USA einreisen

Vize-Weltmeisterin Polcanova ohne Doppelpartnerin

Aus österreichischer Sicht stehen die Zeichen bei den Doppel-Vizeweltmeisterinnen Sofia Polcanova und Bernadette Szöcs auf Trennung. Die Rumänin tritt in Las Vegas bereits in Hinblick auf die Olympia-Qualifikation 2028 mit ihrer Landsfrau Elizabeta Samara an. Polcanova spielt daher nur im Einzel, steht da im Hauptfeld. Daniel Habesohn braucht dafür nach einem Auftaktsieg noch zwei Erfolge, Robert Gardos ist bereits out. Gardos/Polcanova im Mixed und Gardos/Habesohn im Doppel stehen fix im Hauptbewerb.