„Das war für mich am Anfang schon verwirrend“

Neue Kultur, neue Sprache, neuer Klub. Austrias Neuzugang Kang Hee Lee wird bei hitzigen Temperaturen beim Trainingscamp in Bad Tatzmannsdorf gleich ins kalte Wasser geworfen. Der Südkoreaner, der aus Gyeongnam kam und bis 2029 bei den Veilchen unterschrieb, muss sich erstmals fernab der Heimat beweisen. „Ich habe immer davon geträumt, in Europa zu spielen“, sprüht der 23-Jährige schon vor Tatendrang.

„Vielleicht hilft mir das“

Wobei er sich an gewisse Dinge wohl erst gewöhnen muss. Lee lacht: „Wien ist wirklich ruhig, also ganz anders als Korea. Am Anfang war es leicht verwirrend für mich, dass die Supermärkte hier am Sonntag fast alle geschlossen haben. Vielleicht hilft mir das aber, alles ein bisschen entspannter zu gestalten.“