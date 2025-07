Kurze Drehpause für Filmcrew im heißen Bodensdorf

Wegen der Dreharbeiten für „Die Kuh, die weint“ muss am Ossiacher See oft auch der Verkehr stillstehen. Am Freitag ist Drehschluss. Auch der dritte Landkrimi, der in Kärnten produziert wird, soll ein Renner werden. Wie bei „Waidmannsdank“ und „Bis in die Seele ist mir kalt“ schrieb Pia Hierzegger das Drehbuch. Die Grazerin hat auch ein Haus in Sattendorf. „Ich bin oft dort, gelte fast schon als Einheimische.“