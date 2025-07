Wieso fahren alle gleich zu Ferienbeginn los?

So unfassbar lang die österreichischen Sommerferien sind, so unfassbar seltsam bleibt für mich der Drang vieler Familien, ausgerechnet am ersten freien Tag in Richtung ihres Urlaubsziels aufzubrechen – im Wissen, was für Auswirkungen das für jeden Reisenden und dessen Urlaubsstimmung haben wird, da es ihnen zahlreiche Österreicher gleichtun. Es muss eine masochistische Ader im frühen Urlaubsbeginner stecken, sonst nähme er nicht freiwillig die langen Staus in der Hitze in Kauf, die Wartezeiten an den Mautstationen und die überfüllten Raststätten, wo er doch genauso gut zwei Tage später losfahren und das alles vermeiden könnte.