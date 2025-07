Hitzefrei! Nach Siegesserie wartet verdiente Pause

Nach all diesen hart erkämpften Erfolgen geht es für Pferd und Reiter erstmals in die wohlverdiente Sommerpause. „Jetzt wird erst einmal alles gemacht, was Spaß und Entspannung bringt. Zum Beispiel viel ausreiten und den Pferden beim Grasen zuschauen“, verrät Martina und ergänzt lachend: „Auch für mich ist es angenehm, einmal nicht daran denken zu müssen, was wir noch trainieren und verbessern müssen.“