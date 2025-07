Über Ungarn nach Tokio! Lagger peilt WM-Quali an

Neue Bestleistung soll her

„Ich fühle mich bei ihm und in der Trainingsgruppe richtig wohl. Er weiß, wovon er spricht, wie es den Athleten in den einzelnen Situationen geht und was sie brauchen“, schwärmt Lagger, die auch ihre eigene Bestleistung von 6225 Punkten – aufgestellt in Tampere 2018, wo sie bei U20-WM Silber geholt hatte – nach oben schrauben. „Das ist mittlerweile schon sieben Jahre her, jetzt wird es höchste Zeit!“ Von Budapest pendelt die Junioren-Weltmeisterin von 2016 öfters nach Wien. Einerseits weil sie dort Geografie studiert, andererseits wegen Freund Jakob. „Ihn kann ich nicht einfach sitzen lassen“, grinst Sarah.