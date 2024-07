Modi in Wien: Brücken, Start-ups und ein Selfie

Gegen Problemlösung am Schlachtfeld, für „prosperierende Ukraine“

Bei den gemeinsamen Pressestatements mit Nehammer am Mittwoch in Wien erneuerte Modi, was er bei seinem Russland-Besuch gesagt hatte: „Probleme können nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden. Der Verlust unschuldiger Leben ist inakzeptabel.“ Österreich und Indien stellten ihre Unterstützung für den Dialog der Konfliktparteien zur Verfügung.