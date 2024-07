Wölfe von Wildkamera im Bregenzerwald abgelichtet

In den vergangenen Tagen wurden im Hinteren Bregenzerwald gleich mehrere Wolfssichtungen registriert - und zwar per Wildkamera. Bisher wurden die Tiere aber nur abgelichtet, zu Wolfsrissen kam es in dieser Region glücklicherweise bisher nicht. Trotzdem wurden die Schaf- und Ziegenhalter, die Weidegebiete in dieser Region nutzen, von der zuständigen Behörde des Landes über die Situation verständigt. Insbesondere wurde dabei auf Herdenschutzmaßnahmen aufmerksam gemacht.