Winzer wegen falscher Vogelschutznetze angeklagt

Dass sich ab und an Vögel in den Netzen verheddert hatten, räumte der 49-jährige Winzer in der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch am Dienstag zwar ein. Den Vorwurf, er habe ungeeignete Vogelschutznetze verwendet und diese zudem nicht sachgemäß angebracht, wies der Bregenzer allerdings vehement zurück.