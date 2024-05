14 Tierschützer vor Ministerium festgenommen

14 Aktivisten in Polizeigewahrsam

Ganze sieben Stunden harrten die VGT-Mitglieder nach eigener Aussage vor dem Landwirtschaftsministerium in Wien aus. Dann schnitt die Polizei die Aktivistinnen und Aktivisten los und nahm 14 von insgesamt 20 fest. Diese kamen in Polizeigewahrsam.