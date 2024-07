Schlange biss Arbeiter – der biss zweimal zurück

Santosh Lohar, der derzeit an einem Eisenbahnprojekt in Rajouli arbeitet, ging vergangene Woche schlafen, als eine Giftschlange jäh seine Bettruhe störte. Doch der Mann geriet laut „India Today“ nicht in Panik. Er biss einfach zurück, – und das sogar dreimal. Die Schlange starb nach dem Gegenangriff des Arbeiters.