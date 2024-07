Superstar Travis Scott kam mit „Kevin Costner“

Nach Nicki Minaj am ersten, Playboi Carti am zweiten, war der Hip-Hop-Superstar am dritten und letzten Tag des allerersten Rollig-Loud-Festivals im niederösterreichischen Ebreichsdorf als Headliner auf der Bühne angesagt. Bis es aber tatsächlich soweit war, mussten sich die Fans noch etwas gedulden – so, wie seine Chauffeure am VIP-Terminal des Flughafens Wien-Schwechat.