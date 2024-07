Die geplante Vegane Kochlehre spaltet Gastronomie

Bisher gilt die „Bratl-Pflicht“: Wer eine Kochlehre macht, muss Schweinsbraten, Schnitzel und Co. zubereiten, also mit Fleisch hantieren. Das soll sich nun ändern: Im Herbst 2025 soll, wie berichtet, erstmals eine vegane Kochlehre starten. Was sagen Oberösterreichs Branchenvertreter und Wirte zur geplanten dreijährigen Lehre, die offiziell Ausbildung zur „Fachkraft für vegetarische Kulinarik“ heißt?