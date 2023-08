In zwei Wochen zur Veganerin und nie mehr zurück

Haut und Cholesterin-Werte deutlich verbessert

Weitere positive Effekte sieht die 26-Jährige in der Verbesserung ihres zuvor schlechten Hautbilds und im Absinken ihres Cholesterinwerts. Vor allem aus ethischen Gründen (damit keine Tiere getötet werden oder leiden müssen) – und nicht, weil ihr Fleisch und Eier nicht schmecken würden – will Tuschner nie mehr zurück zur „normalen“ Ernährung. Das Einzige, was ihr manchmal fehlt, sei „ein richtig gutes Fleisch vom Griller. Das kann niemand ersetzen.“