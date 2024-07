Bullen zeigen sich im zweiten Test in Torlaune

Und für die Tennengauer startete die Partie auch denkbar schlecht: Schon nach wenigen Sekunden schoss Goalie Erol Simic an und der Ball landete im Tor. Doch das Team von Trainer Tom Hofer zeigte sich davon unbeeindruckt und kam nach einem schnell gespielten Angriff durch Knipser Hödl sensationell zum Ausgleich (9.). Wenig später brachte Simic die Bullen per Elfer wieder in Führung (16.), doch der Vizemeister tat sich ingesamt schwer gegen mutig aufspielende Kuchler Chancen zu kreieren. Mit dem Zwischenstand von 2:1 ging es in die Pause.