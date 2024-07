Baulandabgabe bleibt politischer Zankapfel

„Indiz, dass unsere Initiative greift“

Umgehend zurückgewiesen wird die türkise Kritik von Landesrat Dorner. Er verweist darauf, dass bereits über 200 Baulandmobilisierungsvereinbarungen abgeschlossen wurden – auch in vielen ÖVP-Gemeinden. „Das ist ein deutliches Indiz, dass unsere Initiative für leistbares Bauland greift“, so der Landesrat. Die Infokampagne werde in den nächsten Wochen in allen Bezirken durchgeführt.