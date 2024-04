Unbebaute Grundstücke: Abgabe hat viele Ausnahmen

Experten beantworten Fragen

Wer das neue Schreiben erhält, hat jedenfalls die Möglichkeit, entweder einen persönlichen Beratungstermin am Telefon oder ein Treffen direkt auf der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft zu vereinbaren – in beiden Fällen stehen Experten des Landes zur Klärung aller Fragen bereit. Die Baulandmobilisierungs-Hotline unter 057 600 1025 ist von Montag bis Donnerstag zwischen 7.30 und 16 Uhr sowie am Freitag von 7.30 bis 13 Uhr besetzt.