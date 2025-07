Schwimmen zu lernen, ist überlebenswichtig!

1900 Kinder in 87 Kursen übers Land verteilt

Der Erfolg der Initiative zeigt sich. „Wir haben 2025 einen Rekordsommer“, freut sich der Präsident des ASKÖ Burgenland, Maximilian Köllner. 1900 Kinder zwischen vier und zehn Jahren nehmen an den Hopsi Hopper Schwimmkursen teil – verteilt auf 31 Freibäder und Badeseen im ganzen Burgenland. Begleitet werden sie von 33 Schwimmtrainern. „Neu dabei sind unter anderem die Therme Stegersbach und der Badesee Andau“, so Köllner. Insgesamt finden 87 Kurswochen mit rund 270 Schwimmgruppen statt. Dazu kommen noch sechs Profischwimmwochen, in denen fortgeschrittene Kinder gezielt Technik, Ausdauer und Schwimmstil verbessern.