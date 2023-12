Was die Baulandabgabe für die Unternehmen bedeutet

Kritik von Kammer-Chef

Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth spricht sich gegen zusätzliche Abgaben in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aus: „Wir sehen nicht notwendige Belastungen für die Burgenländer sehr kritisch. In Zeiten, in denen der Wirtschaft starke Verwerfungen ins Haus stehen, Arbeitsplätze gefährdet sind, sind solche Zusatzsteuern abzulehnen. Wir würden uns von der Politik wirtschaftsstimulierende Maßnahmen erwarten.“