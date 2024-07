Touren mit Einblick in besondere Lebensgeschichten

Am Spielplatz im Venediger-Au-Park in Leopoldstadt startet Sandra stets ihre Grätzltour. Ein Platz mit wichtiger Bedeutung. Als 10-Jährige hat sie dort zwei Monate gelebt. „Ich war im Heim, bei Pflegeeltern, dann bin ich zu meinem Vater gekommen, der brutal war. Von ihm bin ich weggerannt. Ich habe mir gesagt, so will ich nicht leben, ich werde alleine groß“, so die 55-Jährige.