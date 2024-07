Lokalbetreiber in Mexiko bereit für den Hurrikan

Laut US-Hurrikan-Zentrum NHC und dem mexikanischen Wetterdienst hatte der Monster-Wirbelsturm zwischenzeitlich die höchste Kategorie (Stufe 5) erreicht, sich mittlerweile aber auf Stufe 2 abgeschwächt. Am Freitagabend sind an der Riviera Maya, dem Küstenstreifen an der Karibikküste Mexikos, starke Winde, heftige Regenfälle und gefährliche Sturmfluten zu erwarten.