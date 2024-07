Bruckner Orchester und folkshilfe füllten Platz

Was für ein ungewöhnliches Geburtstagsständchen! Am Donnerstag spielten „Quetschn-Synthie-Pop-Meister“ folkshilfe gemeinsam mit dem Bruckner Orchester am Linzer Hauptplatz auf. Weitere Verstärkung kam noch vom Cello-Virtuosen Kian Soltani. Tausende ließen sich vom Gratis-Konzert begeistern. Am Schluss kam der Segen auch „von oben“.