Franz Welser-Möst: „Ich bin schon verführbar!“

Es ist das Konzert der KulturEXPO in Oberösterreich, das am schnellsten ausverkauft gewesen ist: Am 4. September 2024, genau am 200. Geburtstag des großen Komponisten Anton Bruckner, dirigiert Franz Welser-Möst „sein“ Cleveland Orchestra in Ansfelden. Am Programm steht die vierte Sinfonie, die „Romantische“.