Luxus gibt’s jetzt auch stundenweise

Grüne Hortensien bekam Blumenkünstler Jörg Doll in den vergangenen Tagen vermehrt zu Gesicht. Der Grund: Es galt das am Montag neu eröffnete Rosewood Hotel Schloss Fuschl damit auszustatten. „Es gibt natürlich Vorgaben seitens des Hotels. In diesem Fall waren saisonale und regionale Blumen gewünscht. Mit tropischen Gewächsen brauchte ich da nicht anzukommen“, scherzt Doll.