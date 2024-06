Steirischer Landeschef poltert gegen Aktivisten

„Sind für mich keine Aktivisten“

Nach dem Narzissenfest und dem Erzbergrodeo wählten die Klimaaktivisten nun also die größtmögliche Bühne, die in der Steiermark zur Verfügung steht, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler zeigte dafür im Gespräch mit der „Krone“ wenig Verständnis: „Diese Personen sind für mich keine Aktivisten, das sind Gefährder! Sie nehmen Zehntausende friedliche Motorsportfans in Geiselhaft und schaden damit dem Klima – nämlich jenem in unserer Gesellschaft.“