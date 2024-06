Die größten Schwurbler ever

Der Kristallhimmel empfängt seine Bewegungsenergie vom Geist Gottes, dem „unbewegten Beweger“. Die größte Geschwindigkeit grenzt an die Zeitlosigkeit. Die größte Ausdehnung an die Raumlosigkeit. Den neun Himmelssphären finden ihre Entsprechung in den neun Sphären der Engelschöre. Jene Engelschöre, die Gott am nächsten sind, umkreisen ihn am schnellsten, während von der Erde aus betrachtet die äußeren Himmelssphären schneller kreisen, weil sie Gott ja stets näher kommen.