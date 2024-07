So frech langen Tankstellen an der Autobahn zu

Der ARBÖ hat einen Preisvergleich angestellt: An einer Autobahnraststation im Bezirk Eisenstadt an der A 3 zahlt man für einen Liter Diesel ebenso wie für den Liter Eurosuper 2,149 Euro. An einer nur fünf Kilometer entfernten Tankstelle an der B 16 kostet der Liter Diesel „nur“ 1,579 Euro und der Liter Eurosuper 1,589 Euro. Und selbst die nahe gelegene Tankstelle desselben Mineralölkonzerns in Eisenstadt verlangt fast 50 Cent pro Liter weniger. Wer Premiumsprit tanken muss, brennt auf der Autobahn pro Liter sogar 2,399 Euro.