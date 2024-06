Britische Polizei nahm 27 Klimaaktivisten fest

Verhaftungen bei Flughafen, Treffen und in Wohnungen

Am Dienstag seien vier Menschen am Flughafen Gatwick südlich von London festgenommen und später gegen Auflagen freigelassen worden, hieß es in der Polizeimitteilung. Am Donnerstag wurden demnach im Osten Londons sechs weitere Menschen in Gewahrsam genommen, die an einer „öffentlich angekündigten Veranstaltung zur Förderung von Flughafenstörungen“ teilgenommen hätten. Schließlich nahm die Polizei am Freitag an verschiedenen Orten 17 Menschen in ihren Wohnungen fest.