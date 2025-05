Frau am Strand überfahren: „Habe alles verloren“

„Sie kam einfach nicht zurück“

Am vergangenen Samstag war das Ehepaar – wie so oft – mit Freunden in Cervia, unweit von Rimini. „Ich war im Hotel Zadina, rund 700 Meter vom Strandabschnitt Nummer 70 entfernt. Wir hatten zusammen gefrühstückt, sind dann ins Zimmer zurück. Sie hat sich umgezogen und ist los – wie so oft“, erzählt Giovanni. „Elisa ging wie gewohnt alleine spazieren. Sie war sportlich, ging ins Fitnessstudio und schwamm regelmäßig.“

Doch sie kehrte nicht zurück. Giovanni rief sie mehrfach an, ohne Antwort. Dann fiel ihm ein: Sie hatte ihr iPad dabei. Mit der „Mein iPhone suchen“-Funktion konnte er das Tablet orten. „Die App navigierte mich schließlich zu ihrem Standort am Strand.“ Doch der Ort war bereits abgesperrt.