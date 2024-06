Klimaaktivistinnen besprühen in London Privatjets

Zwei Aktivistinnen verhaftet

Die britische Polizei teilte mit, sie habe zwei Frauen im Alter von 22 und 28 Jahren wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung sowie des Eingriffs in nationale Infrastruktur festgenommen. Erst am Mittwoch hatten Mitglieder von Just Stop Oil das berühmte Monument von Stonehenge in England mit Farbe besprüht – krone.at berichtete.