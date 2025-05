Rapidlerin Nase gebrochen: Sturm-Fans angeklagt

Laut Anklage gingen sie nach Spielende in die Tiefgarage der Merkur-Arena und pöbelten die Rapid-Fans an, dass es sich um „ihre“ Garage handeln würde und nur Sturm-Fans dort etwas zu suchen hätten. Sie forderten den Fanschal der Niederösterreicherin. Als diese ihn nicht hergeben wollte, schlug ihr der 21-Jährige mit der Faust so fest ins Gesicht, dass sie einen verschobenen Nasenbeinbruch erlitt und zu Boden ging. Ihr Begleiter eilte zu Hilfe und bekam ebenso einen Schlag ab, so wie ein weiterer Freund.