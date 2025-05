Passantin zerrte flüchtenden Gauner vom Fahrrad

Am Dienstag gegen 17.05 Uhr stellte die Polizei in Steyr in der Engen Gasse einen amtsbekannten, 55-jährigen Mann fest. Er wurde aufgefordert anzuhalten, jedoch ignorierte er dies. Nach seiner Flucht durch die Fußgängerzone am Ennskai in Richtung Schlosspark konnte der Flüchtende durch das Eingreifen einer 39-jährigen Passantin gestoppt werden.



Passantin zeigte Zivilcourage

Die mutige Frau stellte sich dem Flüchtenden in den Weg und zerrte den Mann von dessen Fahrrad, wodurch der 55-Jährige von der Polizei gesichert werden konnte. Der 55-Jährige nannte keine Gründe für die Flucht. Gegen ihn gab es aufrechte Aufenthaltsermittlungen sowie ausständige Beschuldigteneinvernahmen wegen Verdachts nach Einbrüchen in Opferstöcke sowie einem Geldbörsendiebstahl.



Nicht geständig

Weiters wird der Mann verdächtigt, Urkunden, nämlich italienische Ausweise, unterdrückt zu haben. Er zeigte sich nicht geständig. Anzeige an die Staatsanwaltschaft wird erstattet.