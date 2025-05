Kein Ende für Kurz: Untreueprozess wohl erst 2027

Drei Jahre Verzögerung wegen Chat-Sichtung

Zahlreiche Zeugen wurden befragt, darunter auch Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern, Ex-Finanzminister Gernot Blümel oder Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. Der Altkanzler und seine Vertrauten, die im Beschuldigtenstatus sind, wurden noch nicht von der WKStA einvernommen. Laut WKStA ist es der Wunsch der Beschuldigten, erst vor den Oberstaatsanwälten auszusagen, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind.

Das kann noch dauern. Grund dafür ist die Auswertung der Chats eines krawalligen Herausgebers. Hier gibt es wegen des Redaktionsgeheimnisses ein Widerspruchsrecht. Ein Richter muss – bevor die WKStA die Chats in die Hände bekommt – jede Tranche sichten, ob das Redaktionsgeheimnis auch nicht verletzt wird. Allein dieses Prozedere, so gibt die WKStA an, verursacht einen Zeitverlust von drei Jahren.