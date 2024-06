NATO: Russische Offensive bisher kein Durchbruch

Gespräch mit Selenskyj

Stoltenberg hat sich am Donnerstagnachmittag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im NATO-Hauptquartier in Brüssel getroffen. Dabei sollte es unter anderem um den Gipfel des Verteidigungsbündnisses in der zweiten Juliwoche in Washington gehen. Hoffnungen der Ukraine auf eine baldige Mitgliedschaft hatte Stoltenberg bereits vor längerem gedämpft. Unter den Mitgliedern gebe es bisher nicht den notwendigen Konsens, sagte er.