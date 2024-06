Preisschock: Satte 3,20 Euro für diese Kugel Eis!

Sommerzeit und Eis essen gehören einfach zusammen. Das (hoch-)sommerliche Wetter sorgt derzeit wieder für Hochkonjunktur in den Eissalons in der Stadt. Doch die Teuerung hat auch bei der kühlen Gaumenfreude keinen Halt gemacht. In den meisten Salons in Wien ist eine Kugel Eis schon länger nicht mehr unter zwei Euro zu haben.