Wiener Eismarke erobert österreichweit die Regale

Dajan Srejić wagte in Pandemiezeiten den Schritt vom Finanzsektor in die Selbstständigkeit. Er tüftelte anfangs – die „Krone“ berichtete – in der heimischen Küche an gefrorenen Köstlichkeiten und gründete 2021 Sreja Ice, das in der Leopoldstadt Eis im Becher produziert. Waren die Eiskreationen bereits bei mehr als 100 ausgewählten Partnern in Wien und Umgebung sowie direkt in der Eisproduktion erhältlich, feiern Srejić und sein Team dieser Tage einen Meilenstein für die junge Eismarke.