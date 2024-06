Ich will mich nicht daran gewöhnen

Wir werden uns an die Horrormeldungen aus den Freibädern gewöhnen müssen, in denen die Jagd auf Frauen und Minderjährige eröffnet wird. Wie zuletzt durch Flüchtlinge in Traiskirchen. Die Täter? Bleiben auf freiem Fuß, als hätten sie im Supermarkt nur einen Apfel gestohlen. Und sie bleiben im Land.