„Weiß nicht, wie ich anders parken hätte sollen“

„Ich habe bei der Stadt und beim Wachdienst nachgefragt, aber man wollte oder konnte mir nicht erklären, wieso ich gestraft wurde“, sagt der aufgebrachte Oberösterreicher. Am Schutzweg habe er nicht geparkt, versichert er. Auch die fünf Meter, die aus Fahrtrichtung bis zur Markierung frei bleiben müssen, seien in der Einbahnstraße kein Problem. Für die „Krone“ hat Richard M. sein Auto noch einmal exakt so geparkt, wie am Tag der Strafe. Bis heute verstehe er nicht, was er falsch gemacht habe. Die 30 Euro für die Parkstrafe bleiben aufrecht.