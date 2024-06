Mysteriöse Messerattacke auf feiernde Österreicher

Stachus, Viktualienmarkt, Frauenkirche – und natürlich Biergärten bei besten Sommertemperaturen. Es war das übliche Sightseeing-Programm, das eine Reisegruppe aus Österreich vergangenes Wochenende in München wohl abspulte. Am Abend ging es dann in den berühmten Englischen Garten, um sich nach einem langen Tag das ein oder andere Bier zu genehmigen.