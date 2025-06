Polizei fasst Häfn-Ausbrecher nach 31 Jahren

Aus dem Häfn in Nordkalifornien gelang ihm aber die Flucht und er war seither wie vom Erdboden verschluckt. Nur, dass Ronald Keith Harvey nie wirklich untertauchte. Stattdessen lebte der heute 79-Jährige weniger als 200 Kilometer von seinem Knast entfernt unter seinem richtigen Namen in Nevada City. Seine Festnahme verdankt ein Cold-Case-Team von Ermittlern einer neuen Datenbank der Bundespolizei. Als sein Name dort eingegeben wurde, spuckte das System die aktuelle Adresse aus.