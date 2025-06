Gewalt gegen Babys: Zwei Väter bald vor Gericht

In der Folge soll er dem Baby auf den Rücken geklopft haben, ein Serienbruch der Rippen dürfte so entstanden sein. Der Säugling wurde am 1. April ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht, Anzeige wurde erstattet. Der Mann muss sich in der Einzelrichterverhandlung wegen schwerer Körperverletzung verantworten.