16-Jährige: „Ich wurde schon öfter belästigt“

Missbrauch an sechs Kindern im Traiskirchner Freibad, Raubüberfall am Wochenende im Schafbergbad: Ist das Freibad ein sicherer Ort? Eine Tour durch Wiens Bäder zeigt, dass diese Vorfälle leider keine Ausnahmen mehr sind. Auch die hohe Zahl an Polizeieinsätzen bestätigt das.