Auch nach Wochen im Liegestuhl nicht erholt?

Für 60 Prozent der Österreicher ist Radfahren die liebste Sportart, gefolgt von Schwimmen (53 Prozent), Wandern/Bergsteigen (35 Prozent) und Laufen (34 Prozent). Das Ergebnis einer statista-Meinungsumfrage, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, zeigt außerdem, dass mehr als zwei Drittel der Bevölkerung mindestens einmal die Woche, bevorzugt am Nachmittag oder am frühen Abend, Sport betreiben.

Am aktivsten sind die Kärntner und Steirer. In diesen Bundesländern ist der Anteil jener, die wöchentlich fünfmal oder mehr trainieren, am höchsten. In Vorarlberg und Salzburg sporteln die meisten nur zweimal pro Woche (oder etwas häufiger).