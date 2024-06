Topmodel Larissa Marolt im Dating-Dschungel

Mit von der Partie ist ein Promi-Rate-Panel um Moderatorin Kati Bellowitsch, Reality-Star und „Match in Paradise“-Bewohnerin Zoe Saip, Dragqueen Tamara Mascara, Kabarettist und Social Media-Phänomen Paulus von Dr. Bohl, Schauspieler Reinhard Nowak und Topmodel Larissa Marolt. Letztere hat zum Glück noch kein Dating-Fail erlebt. „Oder ich habe es vielleicht erfolgreich verdrängt“, schmunzelt die „Sturm der Liebe“-Schauspielerin. Ihr Top-Tipp fürs erste Date? „Ich denke von Anfang an ehrlich zu sein und so zu sein, wie man ist, ist immer ein guter Ratgeber. Wenn es passt, dann passt es.“ Der Mix aus Drama und Romantik wie in der ARD-Serie wäre nichts für Marolt. „Ich bin privat ein sehr harmonischer, geerdeter Mensch und möchte keine großen Dramen. Dadurch, dass ich durch meinen Beruf viel unterwegs bin, viel erlebe und auch meine Energie brauche, ist mein Privatleben eher ruhig.“